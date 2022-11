Prefeitura de São Gonçalo recomenda a volta do uso de máscaras

Por meio de publicação no Diário Oficial, a Prefeitura de São Gonçalo fez recomendações sobre a volta do uso de máscara e restabeleceu o uso obrigatório nos estabelecimentos públicos de saúde municipais, nesta quinta-feira (10).

Como medida para a prevenção, controle e mitigação da transmissão da Covid-19 e suas variantes, os prédios e estabelecimentos públicos de saúde do município voltam a ter o uso obrigatório de máscaras faciais, tanto para o público interno como para o externo.

Já para a população em geral, a prefeitura orientou que as máscaras sejam utilizadas em situações como: pessoas com sintomas sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, ou pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito/confirmado de Covid-19; imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades, que se encontram em locais fechados, mal ventilados, com aglomeração ou locais em serviços de saúde; em caso de surto de Covid-19 em determinado local ou instituição.

A prefeitura anunciou a resolução depois de considerar alguns pontos. O surgimento da subvariante BQ.1 e sua presença em 65 países, incluindo o Brasil, com uma prevalência de 9%, é um dos fatores de maior influência para a decisão.

Outro ponto importante para o decreto é o crescimento da taxa de positividade do município, que passou de 3,4% no início de outubro para 22,8% nos primeiros dias desta semana. Além do fato de que, nesta terça (8) e quarta (9) o número de ocupação de leitos de CTI atingiu 13%.

A portaria foi assinada pelo Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, Gleison Rocha da Silva.