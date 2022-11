Contas da Prefeitura de Maricá têm aprovação unânime do Tribunal de Contas do Estado

A Prefeitura de Maricá teve as contas relativas a 2021 aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), durante sessão plenária realizada pela corte na quarta-feira (09/11). A conselheira Mariana Montebello, responsável pela análise do relatório apresentado pela prefeitura, destacou que tanto os técnicos do tribunal quanto o Ministério Público propunham a emissão de parecer favorável às contas da gestão maricaense. O voto de Mariana foi acompanhado pelos conselheiros Márcio Pacheco, Marcelo Verdini Maia e Christiano Lacerda.

Em suas redes sociais, o prefeito Fabiano Horta celebrou a aprovação sem ressalvas das contas da cidade, ressaltando a seriedade dos servidores da administração municipal. "As contas de 2021 da Prefeitura de Maricá foram aprovadas por unanimidade pelo TCE! E esse é o resultado do trabalho sério e comprometido de gestores e servidores que se dedicam com afinco pela nossa cidade e pelos nossos cidadãos, conquistando resultados que muito nos orgulham. Gratidão! Sigamos!", escreveu.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda de Maricá, Leonardo Alves, também comemorou o resultado positivo obtido junto ao Tribunal de Contas, que creditou ao aprimoramento da gestão pública relacionada à administração do patrimônio público, da contabilidade municipal e da utilização correta dos recursos públicos.

"A aprovação das contas é um reflexo do que vem sendo feito nos últimos anos no governo Fabiano Horta. O TCE tem exigido de todos os municípios uma nova modelagem de gestão, baseada em tecnologia e transparência, e nós temos trabalhado em cima dessa exigência. Essa aprovação por unanimidade é a prova de que estamos fazendo um bom trabalho", analisou o secretário.