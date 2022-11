Polícia Civil investiga morte de estudante em banheiro de apartamento no RJ

O corpo da estudante Beatriz Castro Mendonça, de 23 anos, foi encontrado na banheira de um apartamento em Teresópolis, na região Serrana do Rio, na noite da última quarta-feira (9). A amiga da vítima, que encontrou o corpo, acionou o Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar a morte de Beatriz.

Ao chegar ao imóvel, uma médica atestou o óbito e ligou para a Policia Militar, que chamou agentes da 110ª DP (Teresópolis). No apartamento da estudante, foi feita uma perícia por profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde irá passar por um exame de necropsia.

De acordo com as investigações, acredita-se que a estudante pode ter sido vítima de asfixia provocada por intoxicação em decorrência de problemas no aquecedor de gás do imóvel. O aparelho está localizado dentro do banheiro.