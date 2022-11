Após derrota no segundo turno, Bolsonaro se mantém recluso no Palácio da Alvorada - Foto: Divulgação

Após derrota no segundo turno, Bolsonaro se mantém recluso no Palácio da Alvorada - Foto: Divulgação

Há nove dias desde a derrota no segundo turno das eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro se mantém recluso no Palácio da Alvorada. Ele tem raros compromissos oficiais e está distante até mesmo das redes sociais, onde costumava ser bastante ativo.

Pessoas próximas a Bolsonaro, que foram ouvidas pelo jornal O GLOBO, afirmam que o "sumiço" se deve à problemas de saúde. Segundo relatos, no final de semana ele apresentou quadro febril e estava abatido.

Na última terça (1), Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre o resultado das eleições. Logo após, se recolheu no Palácio da Alvorada e só apareceu novamente na quarta-feira (2), quando gravou um vídeo pedindo que seus apoiadores liberassem as rodovias.

Na quinta (3), o presidente participou de uma reunião de meia hora com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria, no próprio Alvorada e chegou a passar no Palácio do Planalto para cumprimentar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que participou da primeira reunião para a transição do governo.