São Gonçalo cria primeiro grupo de apoio aos homens com câncer

Na última quinta-feira dia (03), teve início o primeiro grupo de apoio aos homens com câncer do município de São Gonçalo. A campanha “Unidos pela Vida”, realizada no Centro de Oncologia de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, funciona através de rodas de conversa e eventos, a fim de incentivar a troca de experiências e a prestação de apoio entre o grupo. Outras ações especiais para o Novembro Azul também estão sendo realizadas na unidade.

A campanha foi idealizada por Patrícia Silva, coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo, a pedido dos pacientes do Centro de Oncologia que sentiam falta de um apoio focado nos homens com câncer. A fim de criar uma campanha de conscientização, como é feita no Outubro Rosa, a unidade pensou na campanha “Unidos pela Vida” como forma de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata.

“É um grupo para apoiá-los, fazer roda de conversas, orientar, trocar experiências e um apoiar o outro nesse momento tão difícil que é a luta contra o câncer”, disse Patrícia.

Sobre o Novembro Azul, a coordenadora salientou que é o momento que a sociedade chama a atenção dos homens para o cuidado e a observação da saúde: “É um momento de conscientização, de prevenção, de promoção à saúde. (...) É preciso não ter medo e não ter vergonha, porque o câncer não é um ponto final, é uma vírgula’.

Patrícia explicou que o câncer que mais acomete a sociedade em geral é o câncer de pele, porém sua mortalidade é baixa. As campanhas para o Outubro Rosa e o Novembro Azul se fazem essenciais, segundo ela, porque, além dos cânceres de próstata e de mama estarem entre os mais comuns entre homens e mulheres, respectivamente, ambos possuem alta mortalidade.

“Em São Gonçalo, nós temos o Centro de Oncologia, onde se faz todo o tratamento do homem com câncer de próstata e, mesmo a gente tendo todo esse atendimento, a gente tem a convicção de que a prevenção é o melhor caminho, de que as pessoas precisam fazer exames, precisam se cuidar e precisam se observar”, contou.

A campanha para o Novembro Azul, portanto, tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue oferecido pela unidade chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens), que significa "Antígeno Prostático Específico", e do exame de toque.

Com o Novembro Azul, Patrícia espera que as campanhas possam ser mais intensificadas, tanto pelas empresas públicas, quanto pelas empresas privadas, e pela sociedade em geral.

A ação já possui 15 membros. Demais participantes podem entrar em contato com o telefone celular no número: 21 96430-5693, para fazerem parte do grupo de apoio oferecido pelo centro médico.

Centro de Oncologia

Durante todo o mês de novembro, a unidade realiza o exame de PSA (exame de sangue que pode detectar alterações na próstata) para homens com mais de 40 anos. No dia 17 deste mês, também ocorrerá o Dia D, em que os homens poderão participar de outras atividades e serviços.

O exame de PSA está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, sem agendamento. É preciso apenas levar xerox dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Não é necessário ter o pedido médico. “O local tem médicos que poderão prescrever o pedido do exame para aqueles pacientes com mais de 40 anos”, disse a coordenadora de Políticas Públicas de Combate ao Câncer de São Gonçalo, Patrícia Silva.

O Dia D não terá idade limitada de participação. Todos os homens poderão participar de palestras educativas sobre a prevenção do câncer de próstata, cortar o cabelo, fazer a barba e limpeza de pele gratuitamente. A ação será das 8h às 12h.

*Sob supervisão de Marcela Freitas