Atraso também marca o segundo dia de julgamento do caso Flordelis

Mais uma vez com atraso, o julgamento de Flordelis e seus filhos, réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da Flordelis, executado a tiros em junho de 2019, começou depois do horário previsto. Marcado para começar às 9h, o julgamento teve início às 10h40. A primeira testemunha a ser ouvida hoje é um inspetor da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Na primeira sessão foram ouvidas três testemunhas de acusação. Entre elas, os dois delegados da DHNISG que estiveram à frente das investigações.

Uma das advogadas de Flordelis falou com a imprensa e disse que está confiante. Segundo ela, supostas provas periciais foram desmentidas no primeiro dia de julgamento.

Autor: Filipe Aguiar

Além de Flordelis, serão julgados também, os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos Oliveira.

A defesa hoje impediu a entrada da imprensa. Na primeira sessão, eles fizeram uma “barreira humana”para impedir que Flordelis fosse fotografada.

Em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em três ou mais dias.