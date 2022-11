Esposa de Guilherme de Pádua sugere que Daniela Perez foi amante do seu marido

Na tarde de ontem (07), Juliana Lacerda, viúva do assassino de Daniela Perez, publicou vídeo de uma encenação sobre a suposta história de vida do marido. Nele, foi sugerido que Daniella Perez escondia do seu marido um caso com Guilherme, que morreu no último domingo (06) devido a um infarto.

Na publicação que se encontra no perfil do Instagram de Juliana, um ator faz uma declaração como se fosse Guilherme, onde inicia: “Eu tinha uma amante muito famosa, muito bonita. O marido dela não sabia e a minha esposa também não. A minha esposa estava sensibilizada por causa de uma gravidez, descobriu sobre o relacionamento, e se escondeu no meu carro, indo até um encontro nosso, ela assassinou a minha amante. Para que ela não fosse presa grávida, eu assumi a culpa”.

A versão da história narrada conta sobre o assassinato de Daniella Perez que ocorreu em 1992, quando a atriz tinha apenas 22 anos. Ela foi golpeada com 18 facadas de punhal e encontrada em um matagal, na Barra da Tijuca. Daniella era casada com Raul Gazolla e Guilherme com Paula Thomaz. O casal foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses e Pádua, a 19 anos, mas cumpriu menos de 7 anos de prisão.

Na sequência, o ator, interpretando Pádua, diz que a polícia percebeu que os ferimentos foram causados por um mulher (sua esposa) e, então, ele teria continuado como coadjuvante do crime.

“Fui preso, e lá, tentei me suicidar várias vezes. Mas não consegui. Daí então, um bom homem de Deus e mostrou o amor de Cristo. Sabe aquela parte da Bíblia onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus? Foi aí que eu tentei seguir a minha vida, fazendo com que outras pessoas seguissem também o grande amor de Deus. Que deu o filho dele por nós”, continuou.

Por fim, o interprete encena que Guilherme agia humildemente “abaixando a cabeça” para requerer o perdão das pessoas que tinham raiva dele, e declara: “Hoje, eu parto dessa terra, num infarto fulminante. Deixo a minha esposa viúva. Essa é a história de Guilherme de Pádua. Alguém que aceitou Jesus, e fez com que vários outros aceitassem. Que nós possamos reconhecer esse Deus maravilhoso que a gente tem! E perdoar as pessoas que passaram por essa terra como um sopro. Que você valorize cada momento de sua vida, cada respiração”.

Nas redes sociais, internautas demonstraram indignação com a declaração postada por Juliana. O vídeo no Instagram continua no ar, com os comentários desativados.

A Juliana Lacerda, viúva do Guilherme de Pádua gravou um Vídeo pra "honrar" a memória do marido e mais uma vez difamar a Daniela Perez. E ainda trancou os comentários. Muito covarde! — Aline@raflf (@li_araf) November 7, 2022

Essa viúva do Guilherme de Pádua é doente só pode. Existe um processo criminal, uma série que retrata esse processo e comprova o que todos já estavam cansados de saber Guilherme de Pádua mentia, tinha várias versões porque só queria se manter na mídia mesmo sendo um assassino. — Josiane Beatriz 🌻 (@josiane_beatriz) November 8, 2022

Gente, um nojo da postagem da viúva do assassino Guilherme de Pádua.

Segundo o tal vídeo, o Guilherme era o santo que só quis proteger a esposa que estava grávida. Tenha dó — Bruna Rachel (@brunarachels) November 8, 2022

Quando vc pensa que enfim a família e amigos da Daniella Perez vão ter um pouco de paz… veio aí, a viúva de Guilherme de Pádua, postando um vídeo em sua rede social, com um ator em um monólogo como se fosse seu esposo, afirmando que a atriz assassinada tinha caso com seu algoz — sea and sun 🌊 ☀️ (@marissolandrade) November 7, 2022