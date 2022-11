Preço da gasolina sobe pela quarta semana consecutiva

As altas nos preços da gasolina e do diesel já são sentidas pelos consumidores, que pela quarta semana consecutiva vêem o preço médio do litro subir. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou os dados desse aumento nesta segunda-feira (7).

Na semana de 30 de outubro à 5 de novembro, o valor do litro passou de R$ 4,91 para R$ 4,98. O litro do etanol hidratado também subiu, de R$ 3,63 para R$ 3,70. Após cinco meses de queda, essa é a quinta semana de alta no preço do combustível. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,19.

Já o diesel que obteve queda na semana passada, voltou a subir. O preço passou de R$ 6,56 para R$ 6,58.