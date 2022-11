Novembro Azul: Maricá promove ações de conscientização sobre o câncer de próstata

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está mobilizada pelo Novembro Azul, mês voltado à prevenção do câncer de próstata, realizando diversas ações de conscientização e intensificando serviços direcionados a esse público, ajudando a diagnosticar a doença de forma precoce — momento em que as chances de cura podem chegar a 90%.

Com isso, serão promovidas atividades nas Unidades de Saúde da Família (USF) para compartilhar informações essenciais; desenvolvidas palestras e outras dinâmicas em áreas com grande movimentação de pessoas; os equipamentos públicos do município serão iluminados de azul; além de estar planejada uma busca ativa aos homens que precisam ser acompanhados, auxiliando no rastreamento e incentivando que esse grupo mantenha os exames em dia.

Em outra frente, o foco da mobilização também será em outras patologias que atingem o sistema reprodutor masculino e nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C. A partir desse olhar, serão feitas ações para acolher com mais efetividade a população masculina e oferecidos testes rápidos durante as ações nos bairros, o que contribui para detectar precocemente e controlar o avanço das ISTs no organismo.

Além disso, no dia 26/11, a partir das 8h, será realizada a Caminhada do Novembro Azul, percorrendo a orla de Itaipuaçu, com concentração próximo ao antigo restaurante Peixão, no Jardim Atlântico Leste. O evento é aberto ao público e tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o câncer de próstata, através de uma atividade que integra os moradores e estimula o bem-estar.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância das atividades direcionadas ao Novembro Azul na cidade, auxiliando a afastar estigmas ainda associados ao exame que identifica alterações na próstata e fortalecendo a prevenção contra a doença.

“É fundamental que estejamos cada vez mais atentos à saúde do homem, que necessita de cuidados e acolhimento específicos, identificando quadros que exigem mais atenção. O Novembro Azul é o momento que intensificamos as ações de prevenção ao câncer de próstata, tipo mais comum entre o público masculino, buscando reforçar que o exame de toque retal é essencial para verificar rapidamente possíveis inflamações no local, auxiliando no diagnóstico e no início do tratamento à doença. Com a conscientização dos homens de Maricá e o empenho contínuo dos profissionais de saúde, vamos combater com efetividade o câncer de próstata, levando mais qualidade de vida aos maricaenses”, afirmou.

Conscientização e qualificação no atendimento aos homens

O impacto da prevenção para a cura do câncer de próstata é um ponto destacado pelos profissionais que atuam nesse campo. Leandro Bastos, integrante da área técnica da Saúde do Homem de Maricá, pontuou o papel da atenção a esse público para promover cuidados amplos e efetivos, estando em alerta também para outras doenças que atingem a população masculina.

“Em novembro, nos unimos para combater o câncer de próstata e, por isso, a área técnica está mobilizada para melhorar o acesso e assistência à população masculina. Durante o mês, precisamos aumentar os diálogos sobre o tema e ampliar o foco para outras doenças, como as ligadas ao sistema reprodutor e as ISTs, levando em consideração barreiras ainda existentes no cuidado, propondo maneiras de solucionar essas dificuldades. Dessa forma, planejamos ações e organizamos os serviços para atender com qualidade às demandas, aproveitando a sensibilidade trazida pelo Novembro Azul e dando continuidade ao longo do ano”, concluiu.