Nova variante da COVID-19 é confirmada no Rio de Janeiro

A nova subvariante da covid-19, a Ômicron BQ.1, confirmada no Rio no último sábado (5) em uma transmissão local, e a baixa adesão da população em relação às doses de reforço são motivos de preocupação para o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz. Nesta segunda-feira (7), ele revelou que 25% dos moradores da cidade ainda não tomaram a primeira dose de reforço.

Segundo o secretário, a cobertura vacinal da primeira e segunda doses contra a covid-19, considerada alta por ele no município, não dura para sempre. Soranz revelou, ainda, que 1 milhão e 600 mil pessoas não voltaram para tomar a dose de reforço, o que corresponde a 25% da população na cidade. Quando o assunto é a segunda dose de reforço, apenas 34% se vacinaram.

"Essa é uma preocupação. Nós estamos vendo os casos de covid-19 aumentando novamente. A gente insiste e pede para que as pessoas tomem a dose de reforço. O Rio de Janeiro alcançou uma alta cobertura vacinal com a primeira e a segunda dose, o que deu para a cidade um panorama bastante confortável de internação, mas essa proteção não é para sempre. Ela vai caindo ao longo do tempo", comentou.