Guilherme de Pádua é velado em Minas com a presença de familiares e ex-detentos

Foi realizado na tarde desta segunda-feira (07/11) o velório do pastor e ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Perez nos anos 1990. Segundo sua assessoria de imprensa, cerca de 600 pessoas apareceram na cerimônia.

Pádua faleceu aos 53 anos, vítima de um infarto. Seu corpo foi velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, congregação onde ele era pastor. A cerimônia foi ministrada pelo pastor Márcio Valadão, que comunicou publicamente a morte do ex-ator no último domingo (06/11).

Entre 10h30 e 13h, o espaço recebeu familiares, colegas e visitantes diversos. Entre eles, estavam ex-detentos e pessoas em liberdade condicional que foram prestar homenagens a Guilherme, que, depois de seis anos preso por homicídio, iniciou um trabalho em unidades penitenciárias. A viúva Juliana de Assis Lacerda discursou no evento e lamentou a morte.

Guilherme de Pádua assassinou Daniela Perez em 1992, na época em que contracenava com ela na telenovela "De Corpo e Alma". Ele e sua esposa na época, Paula Thomaz, teriam emboscado e matado a atriz por conta de desavenças profissionais. Ele foi condenado e preso. Em 1999, foi solto, após cumprir um terço da pena. Recentemente, o crime voltou a ganhar repercussão pública, depois que virado tema do documentário "Pacto Brutal", do serviço de streaming HBO Max.