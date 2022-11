Vídeo: pastor que foi candidato a vice-prefeito em Magé ataca eleitores de Lula e nordestinos em culto

O pastor Luiz Antonio Rodrigues Vieira, candidato a vice-prefeito de Magé em 2020, atacou eleitores de Lula, nordestinos e o próprio presidente eleito durante culto na Primeira Igreja Batista de Piabetá, em Magé, nesta quinta-feira (3).

Durante a pregação, o pastor classificou petistas e quem votou em Lula como seus inimigos e inimigos da igreja.

"Quem votou em Lula no domingo se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Petista é seu inimigo", disse aos fiéis.

Luiz Antonio também fez ataque direto aos nordestinos, os chamando de preguiçosos.

“É um povo, os que estão lá, preguiçosos. Porque os que não são vieram embora pra cá, vieram trabalhar. O nordestino é preguiçoso, gosta de viver de migalhas. Não é para você sentir ódio. Não é 'nordestinofobia'. Não tenho fobia de nordestino, mas a grande verdade é essa”, falou.

O pastor chegou a perguntar durante o culto se tinha algum nordestino presente, o que se confirmou. Logo após, ele disse que "não tem nada contra nenhum irmão do nordeste", mas nunca mais gasta "um centavo" e nunca mais vai à região.

“No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção da Assembleia da Ordem dos Pastores pra falar. Eu vou esperar para quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar um centavo em nenhum hotel do Nordeste, não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste, não vou comprar nada no Nordeste”, concluiu.

O pastor disse em culto que nordestinos são preguiçosos Reprodução

Autor: Reprodução

Em 2020, Vieira foi candidato a vice-prefeito de Magé pelo Partido Social Democrático (PSD). Um pouco antes das eleições presidências deste ano, o pastor ganhou repercussão realizar pregação com a imagem do presidente Jair Bolsonaro ao fundo.

Vídeo em que o pastor fala sobre eleitores de lula Reprodução