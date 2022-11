Hospital Estadual Alberto Torres realiza programação especial sobre câncer de próstata

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, realizou, nesta quinta-feira (04/11), uma programação especial como parte da campanha do ‘Novembro Azul’, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A fachada da unidade ganhou a cor da campanha e a área de convivência da unidade teve atividades especiais para os funcionários. Administrado pelo Instituto Ideas em parceria com o Governo do Estado, a equipe de Gestão e Qualidade da unidade disponibilizou serviços como corte de cabelo, massagem e auriculoterapia. Acompanhantes que aguardam no local também participaram da ação.

Área de convivência do Hospital ofereceu serviços para funcionários | Foto: Divulgação

"Por causa do preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estados mais avançados, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura. Fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados", explicou o especialista.

O médico também destacou que, na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou com 50 anos e sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre a realização dos exames.

Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e/ou no sêmen e entre os fatores de risco estão, histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmão e tio); obesidade e raça (homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer)