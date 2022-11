São Gonçalo avança nas obras de reforma e manutenção das escolas

Em São Gonçalo, a Manutenção Corretiva e Preventiva das escolas municipais segue avançando. A Umei José Calil Abuzaid, em Vista Alegre, está ganhando uma nova cozinha e um novo refeitório. Além disso, uma nova etapa de reformas também prevê a pintura e manutenção de todo o prédio da creche. Nesta sexta-feira (4), o secretário de Educação, Maurício Nascimento, fiscalizou a obra que será finalizada a tempo do próximo ano letivo.

“Estamos avançando com a reforma nas escolas municipais, que é um dos nossos maiores compromissos nesta gestão. Mais de 75 unidades já receberam reparos, que vão de grandes reformas à pequenas adaptações e estamos trabalhando para que todas as 116 unidades do município sejam contempladas o mais rápido possível”, afirmou o secretário.

No total, o novo espaço poderá receber 100 alunos em cada refeição, facilitando o dia a dia da Umei, que funciona em tempo integral, servindo café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar para os alunos. A obra está em fase de colocação de revestimentos, pisos e rebaixamento de teto.

“Com essa nova estrutura, todos os alunos vão poder fazer a refeição no mesmo horário e isso traz um ganho muito grande para a Umei na questão das atividades pedagógicas, aumentando o tempo em que as crianças vão poder utilizar o parquinho, fazer aula de educação física e utilizar a brinquedoteca. A obra é uma surpresa muito maravilhosa, estamos ansiosos para ver o espaço pronto”, disse a diretora Marta Oliveira.