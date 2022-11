Ala de Compositores da Porto da Pedra celebra 30 em grande estilo

Em meio à preparação para o desfile oficial pela Série Ouro do Carnaval de 2023, a Porto da Pedra teve um evento especial no último fim de semana, para celebrar o 30ºaniversário da Ala de Compositores da Escola, uma das mais tradicionais do 'Tigre' de São Gonçalo.

O encontro, com muitos sambas e regado a uma suculenta feijoada, aconteceu no Centro Cultural Porto da Pedra, área onde são realizados os ensaios da escola de samba, que trabalha com intensidade em busca do sonhado título e a volta à elite do Carnaval no Rio de Janeiro. A escola de samba é a quinta a desfilar no sábado de Carnaval, em 18 de fevereiro, e levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, do carnavalesco Mauro Quintaes.

presidente de honra, Fábio Montibelo, e diretor social Miguel Sobrinho | Foto: Divulgação

No encontro realizado no último sábado, Além dos membros da Ala dos Compositores, estiveram presentes o presidente de honra da escola, Fábio Montibelo, e o Diretor Social, Miguel Sobrinho. A Ala é presidida pelo compositor Fernando Nogueira Domingos.



O vice-presidente da ala, o poeta, cantor e compositor Paulinho Freitas contou sobre a importância da ala na agremiação. “Nós não somos só uma ala de Compositores, somos também um grupo de amigos que juntos lutam para que a escola esteja unida e forte. Fazemos de nossa quadra um grande salão de festas onde se bebe emoção, amor, amizade e, é claro, muito samba.”, disse.