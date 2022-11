Marcello Antony se emociona ao revelar que adotou filho com HIV

Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', que é apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo, o ator Marcello Antony se emocionou bastante ao revelar que em 2003, quando adotou seu filho Francisco, ele era soropositivo.

"Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Falaram para mim que ele poderia morrer a qualquer momento, por isso perguntaram se queria ficar com ele. Eu falei: 'Ele pode morrer agora. Ele é meu filho", disse Marcello.

Antony adotou Francisco ainda bebê, com a mulher Mônica Torres, da qual se separou em 2010. O ator ressaltou como a chegada do filho mudou sua vida, ele afirma que sua psicóloga lhe disse na época que era como se ele estivesse vendo no filho um reflexo dele mesmo pequeno, precisando de carinho e que a sensação que tinha era "Onde você está a esse tempo todo?", afirmou o ator.

Antes do podcast, Marcelo Antony nunca tinha falado do assunto publicamente.

"Eu nunca falei isso aqui na minha vida para ninguém. (...) Eu falei: 'Esse garoto pode morrer hoje ou daqui a 100 anos, mas ele é meu filho. Depois que ele veio para mim, ele não teve mais problema. (...) No fundo, o amor cura tudo (...)", declarou o ator. "Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso demais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos", afirmou emocionado.

"O amor curou. Isso foi um milagre que aconteceu na sua vida", disse Sérgio Mallandro.

O ator também é pai adotivo de Stephanie, de 22 anos. Ela foi adotada com 5 anos e meio por ele e Mônica Torres, sua esposa na época. Já no seu segundo casamento, com Carolina Antony, Marcello teve mais três filhos, Lucas, de 22, Lui, de 17, e Lorenzo, de 11.