Estudante recebe alta, volta ao atletismo e retorna a hospital em SG para agradecer

Depois de um ano e três meses de tratamento, entre internação e consultas ambulatoriais e fisioterapia, Miguel Pereira dos Santos, hoje com 15 anos, voltou ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na tarde da última terça-feira (01), para agradecer pelo atendimento. O atleta de corrida e de tiro com arco foi diagnosticado com osteomielite lombar, uma inflamação nos ossos causada por infecção.

"Foi um período difícil, mas recebi todo o atendimento necessário para o meu filho ficar curado e voltar a andar. Só tenho a agradecer a Deus e a todos os funcionários, do pessoal da limpeza aos médicos, com uma gratidão especial ao neurocirurgião Geraldo Paraguassu", garantiu a mãe do atleta, Eliane Pereira.

A visita do Miguel Pereira dos Santos ao hospital foi acompanhada pelo personagem Pateta, que vestia uma camisa da Seleção Brasileira, lembrando o início da Copa do Mundo este mês | Foto: Divulgação

Com fortes dores na região lombar, febre alta, fraqueza e cansaço, o estudante do nono período do ensino fundamental deu entrada na emergência do Alberto Torres em 2020. Depois de uma semana de investigação, quando realizou uma série de exames, o diagnóstico foi fechado pelos médicos e Miguel foi internado na ala pediátrica do hospital.

“Foram quase dois meses em cima de uma cama e com possíveis idas ao centro cirúrgico para realizar procedimentos. Uma luta! Mas, enfim, com apoio e dedicação de todos meu filho começou a reagir, fazer fisioterapia e voltar a andar, Este ano ele recebeu alta médica e voltou a competir no atletismo”, comemorou a mãe.

Nos últimos meses, Miguel participou de vários campeonatos e conseguiu conquistar medalhas e troféus, expostos durante a visita ao hospital. “Estou aqui para abraçar e agradecer a todos os profissionais que cuidaram de mim e garantiram a minha reabilitação e retorno ao esporte. A todos o meu muito obrigado!”, agradeceu, abraçando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal administrativo, maqueiros entre outros profissionais.

A visita do Miguel Pereira dos Santos ao hospital foi acompanhada pelo personagem Pateta, que vestia uma camisa da Seleção Brasileira, lembrando o início da Copa do Mundo este mês. Depois de fazer a festa com as crianças internadas, que ganharam desenhos para pintar, lápis de cor, troféu, cofrinho do Brasil e muitas guloseimas, o atleta percorreu vários setores do Heat.

Médicos e demais profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, agradeceram a visita. “É muito gratificante você ter o retorno do paciente curado, saudável e, no caso do Miguel, no atletismo, Uma superação que nos mostra que estamos no caminho certo”.