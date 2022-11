Manifestantes que pedem intervenção militar podem se enquadrar em crime

Os manifestantes que foram às ruas pedir intervenção militar, após a derrota de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência, podem ser enquadrados em um dos crimes contra o Estado democrático. Crime está previsto em lei aprovada no ano passado.

A ação que pode ser enquadrada no parágrafo único do delito de "incitação ao crime", do artigo 286 do Código Penal, prevê detenção de três a seis meses, ou multa.

“Esse parágrafo foi incluído nesse artigo do Código Penal quando saiu da Lei da Segurança Nacional.”, afirmou o procurador regional da República Vladimir Aras, professor de processo penal.