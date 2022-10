Eleitores votam em cédulas de papel após problemas em urna eletrônica em SC

Os votos eletrônicos serão computados e somados aos votos em papel ao término do pleito - Foto: Divulgação

Eleitores precisaram votar em cédulas de papel e urna de lona após problemas técnicos em uma urna eletrônica neste domingo (30), na cidade de Salete, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As informações foram divulgadas pelo portal Yahoo.

Segundo informações do Tribunal Regional Estadual de Santa Catarina (TRE-SC), os votos eletrônicos serão computados e somados aos votos em papel ao término do pleito.

Ainda conforme o TRE-SC, o equipamento era usado na seção 22 da Escola de Ensino Básica Guilherme Andre Dalri. A urna apresentou problemas por volta das 9h40min.

O Gabinete de Pronta Resposta acionou o TRE estadual para relatar o ocorrido e solicitar apoio para a apuração.