Pardal: saiba como denunciar crimes eleitorais com este aplicativo

Lançado este ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aplicativo Pardal tem como objetivo receber denúncias de crimes eleitorais e irregularidades durante as campanhas. O app é oferecido gratuitamente para celulares Android ou iPhone. Com ele, o eleitor informa ao órgão sobre casos de compra de votos, uso da máquina pública e propagandas irregulares, entre outras infrações.

Digitando “Pardal” na busca das lojas de apps, Play Store (Android) ou App Store (iOS) você encontra-o facilmente, um ícone de passarinho com uma asa amarela. Clique em “Instalar”. Ao abrir o app, você terá as opções “Fazer uma denúncia” ou “Consultar uma denúncia”, no caso do acompanhamento para denúncias já feitas.

No momento da produção da denúncia, o Pardal encaminha o eleitor para o link do Ministério Público do estado do denunciante. São necessárias provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos. É possível fazer a denúncia de maneira anônima ou não.