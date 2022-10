'Unidos no amor ao esporte, mas antagonistas na política. E tá tudo bem'

O que a política distancia o futebol une e o amor mantém! Essa é a realidade do casal Lucimar Leite, de 48 anos, e Pitágoras Ribeiro, conhecido como 'Tio Lima', de 62 anos. Casados há 30 anos, a dupla diverge nas opiniões políticas. No entanto, nem Lula, nem Bolsonaro são capazes de diminuir o amor dos flamenguistas, que foram as urnas votar em seus candidatos, vestidos com "manto sagrado", como chamam a camisa do rubro-negro carioca.

Orgulhosos com o Tricampeonato na Libertadores, a assessora pessoal, eleitora do Lula, e o funcionário público, e eleitor de Bolsonaro, voltaram de viagem para exercer os papéis de cidadania, juntos.

Para manter o bom humor e não perder a paciência, Ribeiro revelou que o segredo é um só: respeitar o outro:

"Temos um acordo quando o assunto é política: cada um respeita o espaço do outro, com seu candidato e suas escolhas. Debates saudáveis podem existir, mas nunca com falta de respeito", explicou.

Lucimar ainda acrescentou que quando a conversa fica muito calorosa, o casal se dá espaço.

"Quando os ânimos começam a aflorar no assunto de política, ele vai pro canto dele e eu para o meu. Ele vai pro estúdio fazer as músicas dele e eu pro quarto. Quando tudo tá mais calmo a gente retoma a conversa", explicou.

Apesar da consciência e do senso de respeito, o casal é firme nas suas escolhas. Ela, certa em seu voto no Lula. Ele, feliz com a escolha do seu candidato, Bolsonaro. Ambos, no entanto, comemorando o tricampeonato.

"A gente vota em presidentes diferentes, mas a paixão pelo Flamengo é maior. Somos tri campeão. E isso importa muito!", finalizou, Ribeiro.