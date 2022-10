Adolescente morre após ser atingido por fogos de artifício

No último sábado (29), um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por fogos de artifício no morro das Velhas, na Japuíba, em Angra dos Reis.

O rabecão do Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil para recolher o corpo no local, que foi levado para o IML no Bracuhy para ser periciado.

Com a final da Libertadores, muitos fogos de artifício cruzaram o céu de Angra dos Reis, em diversos bairros e no centro da cidade os torcedores comemoraram com muito barulho a final. No morro das Velhas isso também ocorreu e acabou ocasionando a fatalidade com o adolescente.