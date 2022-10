CAIXA tem 5 dias úteis para pagar crédito consignado

Beneficiários do Auxílio Brasil que solicitaram a contratação do Consignado Auxílio e foram aprovados na CAIXA receberão o dinheiro em até cinco dias úteis. A data vale a partir do dia em que o pedido do empréstimo foi aprovado. Essa solicitação pode ser feita no CAIXA TEM, nas lotéricas correspondentes CAIXA Aqui ou nas agências.

A CAIXA solicitou ao Ministério da Cidadania 5 dias úteis para realizar os pagamentos, pois o volume de solicitação está muito grande.

Segundo a CAIXA, podem contratar o empréstimo consignado clientes com o benefício ativo e que estejam recebendo há mais de 90 dias.