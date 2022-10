Pocah sofre acidente de carro junto com sua equipe

A cantora Pocah sofreu um acidente de carro junto com sua equipe na manhã deste sábado (29). Ela usou as redes sociais para explicar o ocorrido e desabafar.

"Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe. Livramento de Deus logo cedo", disse a cantora. No Twitter, Pocah ainda compartilhou uma reflexão sobre o acidente: "Quem me protege não dorme".