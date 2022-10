Caminhada do Outubro Rosa é realizada em São José do Imbassaí neste sábado (29)

Os participantes, muitos com roupas na cor rosa e balões no mesmo tom nas mãos, caminharam da Arena São José até a Orla das Amendoeiras - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

Os participantes, muitos com roupas na cor rosa e balões no mesmo tom nas mãos, caminharam da Arena São José até a Orla das Amendoeiras - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

Mulheres de todas as idades (e também alguns homens) encararam o sol forte e o calor na manhã deste sábado (29) para caminhar em prol de uma causa importante: a prevenção e o diagnóstico precoce dos câncer de mama e de colo de útero. A Caminhada do Outubro Rosa promovida pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, foi realizada em São José do Imbassaí.

Os participantes, muitos com roupas na cor rosa e balões no mesmo tom nas mãos, caminharam da Arena São José - onde funciona um polo do Programa Viver Bem, de atividades esportivas e de condicionamento físico - até a Orla das Amendoeiras, onde ainda dançaram e fizeram uma sessão de alongamento, tudo sob o comando de Fernanda Ramos, professora do Viver Bem. Após as atividades físicas, todos foram convidados a compartilhar uma mesa de café da manhã. Profissionais de saúde também marcaram presença no evento, realizando aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Fernanda, que animou todo o evento no alto de um carro de som, lembrou que a arena recebeu ações de conscientização do Outubro Rosa durante todo o mês. "Tivemos música, dança, exercício, muita animação hoje, mas o foco da caminhada é mesmo ressaltar a importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo de útero. Ao longo da semana tivemos palestras na Arena São José sobre o tema e hoje estamos aqui, com alegria, por essa causa tão cara a todas as mulheres", destacou ela.

Esbanjando disposição aos 78 anos, Graça Moreira, moradora do Centro, esteve na caminhada deste sábado a convite de um professor da academia onde se exercita, que também dá aulas no Viver Bem. "Vim para prestigiar o evento e ajudar a alertar as meninas para que se cuidem e façam os exames preventivos", disse ela.

Rafaela Rosa, de 20 anos, é aluna do Viver Bem e contou ter participado de outros eventos do Outubro Rosa, além de ter acompanhado as palestras sobre o tema que ocorreram na Arena. "A campanha toda é muito esclarecedora e percebo que as mulheres estão cada vez mais atentas à importância de se prevenir, não importa a idade", afirmou.

Ivoneide de Souza, moradora de São José e professora da rede municipal de ensino, também disse ter percebido um aumento do interesse pelo tema da saúde preventiva entre as colegas de atividade física e na comunidade escolar. "As escolas também se engajaram no Outubro Rosa, promovendo atividades de conscientização junto à comunidade escolar. A cada ano há mais informação disponível para a população, o que mostra que as campanhas de esclarecimento funcionam", avaliou ela.