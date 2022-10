Filho do motorista de aplicativo morto no Chapadão soube do ocorrido pela internet

Paulo Alberto Lara Fernandes, motorista de aplicativo de 56 anos, morreu na última quarta-feira (26) após ser baleado em um dos acessos ao Complexo do Chapadão - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Paulo Alberto Lara Fernandes, motorista de aplicativo de 56 anos, morreu na última quarta-feira (26) após ser baleado em um dos acessos ao Complexo do Chapadão - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Paulo Alberto Lara Fernandes, motorista de aplicativo de 56 anos, morreu na última quarta-feira (26) após ser baleado em um dos acessos ao Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio. O filho de Paulo soube da fatalidade através das redes sociais, ao ver uma publicação e reconhecer a placa do carro.

"Por mais que seja uma criança de 11 anos, ele já tem uma certa maturidade. E, quando soube do ocorrido, foi para a internet procurar (mais informações). Foi muito chocante. Ele viu fotos que postaram. Ontem que começou a cair a ficha e ele começou a entender melhor o que tinha acontecido e falava "não quero ser mais médico, agora eu quero ser policial", contou Fernanda Gonçalves, de 40 anos, que tentou retirar essa ideia da cabeça do filho, argumentado que o sonho do pai era vê-lo médico.

A polícia investiga se a vítima foi morta ao entrar no local por engano. O corpo foi sepultado neste sábado (29), às 11h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.