Contagem regressiva: Papai Noel marcará inauguração do Natal no Partage

O Natal deste ano do Partage Shopping será inaugurado em grande estilo. No sábado, dia 5 de novembro, às 15h, o Papai Noel chegará ao mall, após percorrer um circuito que vai da rua principal do Centro de São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, Coronel Moreira César e Nilo Peçanha, contornando as ruas do entorno do shopping. A carreata convidará todos para visitarem a casa temporária do Bom Velhinho no empreendimento. Noel chegará em uma Kombi estilizada. O veículo permanece no mall para ser instagramada pelos clientes. A cobertura do evento nas redes sociais será realizada pelo influenciador kids Gael Lima.

Com o tema Encantos de Natal, a decoração do Partage Shopping incluirá uma árvore de Natal de 10 metros e todos os enfeites clássicos como estrelas, renas, guirlandas, gnomos, presentes, laços, fadas, cavalinhos de pau e muito mais. A inspiração é clássica, trazendo muitas lâmpadas de luzes coloridas e as cores vermelho e dourado. O projeto conta a com parceria especial das lojas Caçula e Babau da VD (Visual Design).

Muitas brincadeiras estão previstas para a grande festa. A área infantil traz um Magnífico Escritório do Noel com todos os objetos mágicos que transportarão os pequenos para um universo lúdico. A atração oferece jogos interativos diversos, inclusive, digitais. É o caso do “Livro Mágico”, pelo qual as crianças podem “colorir” virtualmente sua própria árvore em um tablet.

No palco do dia 5, as crianças também aproveitam uma programação com muitas atrações e recreações com pocket show, animações e um Cortejo Natalino. Às 16h, o casal Lucas e Lanuce Alquino, do grupo Os Alquinos, apresenta show que explora a Musicalização infantil, enchendo a tarde de animação. O encerramento da celebração acontece às 17:30h, quando Papai Noel se senta no trono para receber as crianças com toda atenção e carinho.

Ele está chegando. O Bom Velhinho receberá o público infantil com todo amor e carinho, sentado no seu trono vermelho até o dia 6 de janeiro. O público pode contratar o tradicional serviço de registro e receber a fotografia impressa na hora. O valor varia de acordo com os pacotes escolhidos. Os horários de funcionamento da atração são: das ​13h às 22h (de segunda a sexta), das 10h até 22h (sábados) e das 13h até 21h (domingos e feriados). Apenas no dia 24, véspera de Natal, o horário reduz das 10h até 18h.

Serviço: abertura natalina com a chegada do Papai Noel no Partage Shopping

Data: 5 de novembro

Horário: 15h

Evento Gratuito

Mais informações no site https://www.partagesaogoncalo.com.br/