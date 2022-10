'Caravana de Arte e Lazer' acontece hoje (29) no Mutuá

Programação para as crianças do bairro - Foto: Divulgação/Julio Diniz

Programação para as crianças do bairro - Foto: Divulgação/Julio Diniz

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) vai realizar mais uma edição do “Caravana de Arte e Lazer”, neste sábado (29), das 9h às 13h, no Mutuá.

O projeto, que foi criado com o objetivo de levar lazer, cultura e atividades sociais para as crianças da cidade, vai percorrer, ao longo dos meses, 60 locais do município.

Durante a ação serão oferecidas brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, brincadeiras, entre outras atividades.

Na próxima semana, a Caravana de Arte e Lazer será na Rua Domingues Nanci, no Morro do Abacatão, Boa Vista, no sábado (5), e na Rua Arino Sá Leitão, com José Belford Filho, no Jóquei, no domingo (6).

Serviço:

A Caravana de Arte e Lazer acontece na Rua Inácio Cristóvão, 95, Mutuá. Sábado (29), das 9h às 13h.