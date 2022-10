Degase forma mais de 100 jovens em curso profissionalizante

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Seeduc, realizou a formatura da quarta turma do projeto Novos Caminhos, direcionado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O projeto pioneiro faz parte do Programa Somos, resultado de parceria com a Uerj, e trabalha questões como empreendedorismo, cidadania, mercado de trabalho, elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho, plano de carreira, projeto de vida, entre outros. No total, 132 adolescentes se formaram em 22 unidades em todo o estado.

O projeto Novos Caminhos integra o Programa Somos, fruto de uma parceria com a UERJ e visa possibilitar o resgate da cidadania e novos projetos de vida para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa dando ferramentas para o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas. O projeto busca oferecer um ambiente formativo e promove o aprofundamento de áreas de conhecimento, formação técnica e qualificação profissional, dando condições para a construção de valores, perspectivas e realidades mais justas e igualitárias. São trabalhadas questões como empreendedorismo, cidadania, mercado de trabalho, elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho, plano de carreira, projeto de vida, entre outros.

A professora Miriam Amorim exaltou a postura dos adolescentes em sala de aula.

"Essa turma foi muito especial, pois são meninos muito interessados. A gente percebe que são jovens que querem seguir novos caminhos. Então foi uma turma muito diferenciada, e foi muito gratificante poder dar essa aula para eles. Espero de coração continuar até o final programa", afirmou Miriam.

O diretor-geral do órgão, Victor Poubel, ressaltou o trabalho realizado pelo Departamento e pela equipe Somos . "Todo esse esforço feito pelo Degase e por essa equipe fantástica do projeto Somos é para possibilitar novas oportunidades de vida, para que tenham momentos de vivência que possam instigá-los a pensar em novos projetos. Todos nós acreditamos que possam seguir suas vidas de forma digna, honrosa. É por isso que lutamos diariamente por cada um deles", afirmou o Diretor.

O secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, ressaltou o aprimoramento da socioeducação no Estado. "A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Com o apoio da UERJ, nossa expectativa é que todos estejam habilitados a cumprir o trabalho de estimular estes jovens a desenvolverem todo o seu potencial, resgatando o que eles têm de melhor, que é a principal missão da educação".