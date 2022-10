Boi solto em avenida bagunça trânsito em Maricá; confira vídeo

Um boi solto na Avenida Roberto Silveira, no Centro de Maricá, gerou um tumulto no trânsito do município na manhã desta terça-feira (25/10). O animal desenfreado quebrou o vidro de um carro e assustou pedestres na região.

Relatos de moradores da região contam que, por volta das 11h30, o boi apareceu próximo a um shopping na via, com comportamento violento. Ele subitamente atacou o para-brisas de um veículo que atravessava a avenida. Confira um registro feito por locais abaixo:

null Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia, o dono do animal foi encontrado no início da tarde e levado para a 82ª DP (Maricá), onde foi autuado. Apuração inicial indica que o boi veio de uma fazenda próxima à trilha do Mirante do Caju. A Coordenadoria de Proteção Animal segue procurando o animal, que ainda não foi localizado. Não há relatos de pessoas feridas.