PRF resgata mais de 60 papagaios em veículo que seguia pela BR-040

As aves, retiradas ilegalmente da natureza, seguiam em direção à Duque de Caxias - Foto: Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou mais de 60 papagaios que estavam dentro de pequenas gaiolas na mala de um veículo que seguia pela BR-040. As aves foram retiradas ilegalmente da natureza e seguiam em direção à Duque de Caxias.

Uma equipe da PRF que patrulhava o trecho, na altura de Três Rios, suspeitou de um motorista e realizou a abordagem. Ao abrir o porta malas, a equipe se deparou com os papagaios. Dos 61, 55 estavam no porta malas e outros seis, filhotes, foram encontrados debaixo de um dos bancos do veículo. Esses papagaios, da espécie Amazona, são muito visadas por criminosos devido a sua capacidade de imitar a voz humana.

O motorista alegou ter saído de Montes Claros (Minas Gerais) em direção à Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e que receberia mais de mil reais pelo transporte das aves. Ele não informou quem receberia os animais.

Os papagaios foram levados à autoridade ambiental para cuidados e posterior soltura de volta para a natureza. O motorista que realizava o transporte preencheu um termo de responsabilidade comprometendo-se a comparecer em juízo.