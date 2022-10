IJCA e SEBRAE abrem vagas em Niterói para Projeto Farol

Moradores de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, que tenham entre 25 e 35 anos, podem se inscrever no Projeto Farol, parceria do Sebrae, com o Instituto JCA. O objetivo do curso, que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, é criar governanças de líderes na região, para o desenvolvimento do empreendedorismo.

Durante o projeto, serão pontuados temas como: competências, valores, ferramentas a serem utilizadas e performance pessoal. Essa é a segunda edição do Projeto Farol no país e a primeira vez que ocorre no estado Rio de Janeiro.

O projeto conta com 30 vagas e os interessados podem se inscrever preenchendo um formulário através da bio da conta do Instagram do Instituto (@instituto.jca) até dia 09 de novembro. O resultado será divulgado um dia depois, no dia 10.