Pesquisa: com menos poder de compra, brasileiros abandonam 285 mil produtos nos mercados

A inflação e a redução do poder de compra esvaziam carrinhos de compra dos brasileiros nos supermercados de todo o país. Uma pesquisa exclusiva da Nextop, empresa que fornece tecnologia para o varejo, mostra que a quantidade de produtos deixados pelos consumidores na boca do caixa cresceu 63,32% no terceiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado.

Neste terceiro trimestre de 2022, mais de 285 mil produtos foram abandonados nos caixas dos supermercados, contra 174 mil no mesmo período do ano passado. São itens dos quais o consumidor desiste pela falta de dinheiro para pagar pela compra.

Dos dez produtos mais abandonados pelos consumidores, metade dos itens são da cesta básica, como açúcar, leite, óleo, arroz e café; E entre os tidos como supérfluos figuram a cerveja, refrigerante, leite condensado, margarina e bebida láctea.

Posição | Produto

1 Cerveja

2 Leite

3 Açúcar

4 Refrigerante

5 Óleo

6 Arroz

7 Café

8 Leite Condensado

9 Margarina

10 Bebida Láctea

"Mesmo com a deflação vista nos últimos meses, os produtos não baixam de preço nas prateleiras dos supermercados e com certeza o consumidor não tem condições de levar tudo que precisa", comenta Juliano Camargo, CEO Nextop.

Especialista em soluções em tecnologia para o varejo, incluindo segurança e prevenção de perdas, a Nextop levantou os dados de "não venda" utilizando Inteligência Artificial e Big Data.

Foram contabilizados itens cancelados, cupons cancelados e itens que tiveram o preço consultado no caixa e que não foram levados pelo consumidor. Ao todo a pesquisa compilou dados em 982 supermercados de médio e pequeno porte que em faturamento somam R$ 2,5 bilhões.