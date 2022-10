Gonçalense oferece recompensa para quem encontrar cadela desaparecida

A cadelinha de raça mista com labrador, nomeada como Bella, desapareceu na tarde do domingo do dia16 deste mês, por volta das 17h, na Rua Luís Nunes, no bairro Rocha, em São Gonçalo. . A família Figueiredo, dona da cachorrinha, oferece R$200 para quem achá-la.

Segundo Flávio Figueiredo, ele estava chegando do trabalho quando notou que a cadela não estava mais em casa. Ele diz que, diferentemente dos seus outros dois cachorros, Bella tem o costume de pular, por isso ele suspeita que ela tenha pulado o muro do quintal e fugido da residência.

Os donos relataram que Bella é uma cachorra dócil e tranquila, mas que tem medo de fogos e barulhos altos. Luciana, irmã de Flávio, afirma que a família já procurou por todos os arredores, mas não tiveram sucesso em encontrar a cachorrinha.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Bella pode entrar em contato com Flávio, no telefone 21 96405-6537, e Luciana, no telefone 21 96447-8965.