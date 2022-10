População de São Gonçalo participa da "Operação Saúde" no Rincão do Senhor

O Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realizou, neste sábado (22), a Operação Saúde Especial, no Rincão do Senhor, no Rocha, de 10h às 14h. O evento tem como objetivo conscientizar a população para a campanha de prevenção do câncer de mama e do colo do útero, que todo ano é relembrado no Outubro Rosa.

A Prefeitura ofereceu serviços dos programas das subsecretarias da Atenção Básica e de Saúde Coletiva. Com estandes espalhados pelo local, a população recebeu orientação, tirou dúvidas e realizou agendamentos de consultas.

No estande do Espaço Rosa, além das orientações sobre o câncer de mama, foram disponibilizadas informações sobre o serviço oferecido no espaço. "Estamos com psicóloga e assistência social para dar orientação sobre os serviços do Espaço Rosa. Também estamos informando o tipo de acolhimento e expondo os lenços que temos na unidade. Essa é uma forma de acolher as mulheres do nosso município, levando mais informação para cada uma delas", disse a coordenadora do Espaço Rosa, Marcela Brasil.

Durante a ação, também foram realizadas testagem rápida de sífilis, HIV e hepatite; vacinação contra o coronavírus e gripe; aferição de pressão e glicose e distribuição de cloro em pastilha para as pessoas que ainda não têm água tratada pela Vigilância em Saúde Ambiental.

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social também esteve presente, orientando sobre os serviços oferecidos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), como isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, entre outros. Além de agendamento de vagas de emprego por uma equipe do SINE.

Em paralelo às atividades, a Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Infância e Adolescência, disponibilizou recreação infantil, por meio do projeto “Vem brincar com a gente”, com objetivo de proporcionar interação, inclusão social e atividades lúdicas às crianças do município.