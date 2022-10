Seu Jorge é vítima de racismo durante show no Rio Grande do Sul

Assessoria do cantor preferiu não comentar ataques - Foto: Reprodução/Instagram

Assessoria do cantor preferiu não comentar ataques - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Seu Jorge foi alvo de manifestações racistas durante um show realizado na última sexta-feira (14/09), no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo relatos compartilhados ao jornal 'O Globo', um grupo de presentes chamou o artista de 'vagabundo' e 'safado', antes de começarem a gritar e imitarem macacos no fim do show.

Os ataques começaram depois que o cantor convidou um jovem negro para subir ao palco e tocar cavaquinho, seguido de um discurso onde condenou o assassinato de jovens negros e moradores de comunidades.

Os relatos repercutiram na Internet neste domingo (16/10), mas a assessoria de Seu Jorge preferiu não comentar os ataqu es.