Polícia flagra desmatamento em área de 400 metros em Silva Jardim

Agentes da 5ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) flagraram desmatamento em uma área de 400 metros quadrados num sítio de Silva Jardim, na Baixada Litorânea do Rio. Além da extração irregular de árvores, também foi constatada na região atividade irregular de apicultura.



Na última sexta-feira (14/10), os oficiais da Polícia Ambiental foram até o sítio, localizado na Estrada de Cambucas, em Boqueirão, após receberem denúncias anônimas de desmatamento.

No local, foi encontrada uma área com vegetação secundária em estágio médio de regeneração. As árvores haviam sido extraídas sem autorização legal. A região desmatada era usada para criação de abelhas, sem as licenças necessárias para a prática.

A 120ªDP (Silva Jardim) registrou a ocorrência e investiga os crimes.