Restaurante em Botafogo é atingido por incêndio

Um restaurante em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi atingido por um princípio de incêndio no início da tarde deste domingo (16/10). Segundo relatos de moradores da região, clientes e funcionários do Galeto Sat's, na Rua Real Grandeza, precisaram deixar o estabelecimento às pressas após o princípio das chamas.

Agentes do quartel de Humaitá do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e estão contendo as chamas. A causa do incêndio ainda não foi confirmada, mas as suspeitas são de que o fogo começou após a rede elétrica do local sofrer um curto-circuito. As informações iniciais são de que ninguém ficou ferido.