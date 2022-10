Fiscalização apreende mais de mil caranguejos vendidos ilegalmente em São Gonçalo

Comércio de caranguejos-uçás no defeso podem gerar pena de um a três anos de prisão - Foto: Divulgação

Mais de mil caranguejos-uçás foram apreendidos na manhã deste domingo (16/10) durante fiscalização realizada pelo Comando de Polícia Ambiental no município de São Gonçalo. Os animais foram encontrados sendo comercializados ilegalmente em feiras livres em Neves e no Alcântara.

Em Neves, foram cerca de 400 crustáceos localizados na feira da Rua José Augusto Pereira dos Santos, armazenados em sacos de ráfia. Equipes da 6ª Unidade Polícia Ambiental (UPAm) chegaram ao local por volta das 10h20 e avistaram os suspeitos com os animais. O grupo fugiu ao ver os agentes se aproximando. Os caranguejos foram apreendidos e levados à 73ª DP (Neves).

Alguns minutos antes, por volta das 10h, outros oficiais da UPAm foram até a Rua Jovelino de Oliveira Viana, em Alcântara, para apurar o comércio de crustáceos na feira livre do bairro. Ao chegarem, encontraram diversas sacolas e tambores abandonados com espécimes dentro. Ao todo, aproximadamente 700 caranguejos foram encontrados. Após a apreensão, os animais foram levados a seu habitat natural e soltos no Mangue Camboatá e na Lagoa de Itaipu.,

O depósito e comércio de animais em período de defeso é considerado crime contra o meio ambiente e pode resultar em pena de um a três anos de prisão.