Ana Hickmann sofre queda de cavalo e mostra hematoma

Na última sexta-feira (14), a apresentadora Ana Hickmann sofreu uma queda de cavalo num sítio de São Paulo. Ela publicou uma foto nas redes sociais mostrando o hematoma causado pelo acidente.

Ana tranquilizou os fãs afirmando estar bem de saúde, mas diz que no momento da queda teve dificuldades de respirar por um certo tempo, após cair no chão.

"Eu caí, mas estou bem. Estou com dor nas costas, mas não quebrei nada. Conversei com o médico e vou fazer radiografia, porque continuo com dor. Pegou a costela e um pouco da coluna, então vou ficar de molho", disse Ana Hickmann nos stories do seu Instagram.

A apresentadora também contou aos seguidores sobre o momento da queda: "O joelho falhou, eu não consegui me segurar no estribo, caí de costas, bati as costas na mureta do lugar de água dos cavalos. Durante 10 minutos quase fiquei sem ar, porque bati a costela. E o cavalo tão bonzinho se assustou mais que eu".