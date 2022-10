Richarlison sofre lesão e chora com a possibilidade de não ir à Copa do Mundo

Durante o jogo do último sábado (15), Richarlison, atacante do Tottenham, sofreu uma lesão na panturrilha e precisou ser substituído, deixando o estádio de muletas.

O jogador falou com a imprensa local e chorou bastante com a possibilidade de não ir à Copa do Mundo. Ele fará exames neste domingo (16) para constatar a gravidade da lesão. A convocação oficial para a Copa acontece no dia 7 de novembro.

"É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton", disse Richarlison.