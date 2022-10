Ônibus tomba na Avenida Brasil e deixa 29 feridos

O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura do INTO - Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo (16), um ônibus da viação Campo Grande, linha 397 (Campo Grande - Candelária), tombou na Avenida Brasil deixando 29 feridos e a pista interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para três hospitais, Souza Aguiar (Centro), Miguel Couto (Leblon) e Salgado Filho (Méier). Elas apresentavam ferimentos leves, moderados e uma pessoa estaria com lesões mais graves.

O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura do INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad) e a pista foi interditada. Os desvios foram feitos para as Ruas Almirante Mariath, Monsenhor Manuel Gomes e Igrejinha / 25 de Março.