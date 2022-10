Após repercussão negativa, Militão procura a ex e diz não saber detalhes do processo

A influenciadora Karoline Lima, ex-companheira de Éder Militão, usou as redes sociais neste sábado (15), para atualizar seus seguidores sobre o caso que envolve o pagamento de pensão da sua filha. Karol, como é conhecida, descobriu que Militão a havia processado novamente pelas redes sociais.

Na exposição do processo, movido pelo jogador à sua ex, foi divulgado que o atleta estipulou uma pensão para a filha do ex-casal no valor de R$ 6 mil, o que gerou bastante revolta do público diante do salário recebido anualmente pelo jogador do Real Madrid, de aproximadamente R$ 36 milhões.

A influenciadora afirmou que Militão a procurou alegando não estar ciente do processo e querendo resolver diretamente com ela, de forma amigável.

"Mesmo depois de ter me colocado na Justiça ele me procurou. Para tentar resolver tudo diretamente comigo, coisa que eu tentava fazer há dois meses e nunca tive sucesso. A minha intenção nunca foi processo e baixaria, a minha intenção foi só cuidar da minha filha e me deixar em paz", disse Karol.