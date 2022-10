Unidade de Saúde da Família é revitalizada é entregue em Itaitindiba

A unidade de saúde, inaugurada em 2015, foi completamente reformada , com novos consultórios, incluindo novas salas de odontologia, ginecologia e ambiente climatizado, banheiros com acessibilidade e sala de vacina. - Foto: Divulgação

A unidade de saúde, inaugurada em 2015, foi completamente reformada , com novos consultórios, incluindo novas salas de odontologia, ginecologia e ambiente climatizado, banheiros com acessibilidade e sala de vacina. - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, entregou mais uma Unidade de Saúde da Família (USF) totalmente revitalizada. Nesta sexta-feira (14), a reforma da USF José Jorge Côrtes Freitas foi entregue à população de Itaitindiba, em Santa Izabel.

A unidade de saúde, inaugurada em 2015, foi completamente reformada , com novos consultórios, incluindo novas salas de odontologia, ginecologia e ambiente climatizado, banheiros com acessibilidade e sala de vacina. A USF leva o nome de José Jorge Côrtes Freitas, empresário e ex-vereador de São Gonçalo, popularmente conhecido como Zeca do Tecido.

Atuou no ramo da indústria têxtil em São Gonçalo e Niterói e na Câmara de Vereadores da cidade. Durante a entrega da reforma, Zeca foi homenageado.

“Acho essa uma grande homenagem ao Zeca do Tecido , que foi um grande parceiro , grande amigo. Essa homenagem é a alguém que ajudou centenas de pessoas aqui , uma pessoa que vale a pena a gente recordar seus feitos, com essa grande reforma que foi realizada”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A unidade de saúde realiza mensalmente, de 1400 a 1500 atendimentos à população local e, agora passa a ter uma estrutura que vai oferecer conforto e dignidade.

“É muito gratificante você entrar em uma unidade como essa aqui hoje e ver toda essa mudança que está sendo feita. Que nossa população seja atendida com todo carinho aqui. É uma ferramenta muito importante, para prestar atendimento com dignidade”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha.

O deputado estadual eleito, Douglas Ruas, esteve na entrega da reforma e destacou que a revitalização da unidade é, também, mais uma entrega do Plano Estratégico Novos Rumos.

“Dentro desse plano temos o eixo Cidade Saudável, totalmente dedicado à restruturação da rede municipal de saúde. Essa daqui é mais uma obra que faz parte desse pacote de investimentos ”, disse.

“Agradeço essa homenagem ao meu avô, que era uma pessoa sem igual. Era um homem que ajudava muitas pessoas, sem aparecer, ele e a minha avó, que viveram em Santa Izabel a vida inteira. Tenho certeza que ele está em lugar bom e se orgulhando muito do que o prefeito Capitão Nelson vem fazendo em São Gonçalo”, disse o deputado federal Altineu Côrtes, neto de Zeca do Tecido.

Também acompanharam a inauguração da USF o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto do Nascimento, o administrador da USF, Marcos Vinícius dos Santos e o vereador Felipe Guarany.

Zeca do Tecido - José Jorge Côrtes Freitas foi um empresário e ex-vereador de São Gonçalo, popularmente conhecido como Zeca do Tecido, em virtude do seu trabalho realizado setor de confecção em São Gonçalo e Niterói. Morador de Santa Izabel, Zeca foi eleito vereador e atuou na Câmara da cidade entre os anos de 1997 e 2000.