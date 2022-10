Grafite representando as mulheres vai colorir praça no Jardim Catarina

Painel vai representar as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras do bairro, que lutaram para criar os filhos e levar o sustento para o lar - Foto: Divulgação

Com 59,9% dos votos, o painel escolhido para colorir a Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina, foi o do artista Gustavo Gut, que vai representar as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras do bairro, que lutaram para criar os filhos e levar o sustento para o lar. A escolha foi feita através de uma consulta pública no aplicativo Colab e o painel vencedor levou 293 votos.

Para Gustavo Gut, que frequenta o bairro desde criança, as mulheres periféricas que moram no Catarina precisam ser representadas mostrando a sua singularidade.

“Cresci indo até o bairro do Jardim Catarina, visitando amigos, indo em eventos culturais, e sempre fui muito bem recebido por famílias periféricas, em sua grande maioria comandadas por mulheres negras e independentes, como a minha mãe. Ali, eu vi uma temática muito pessoal que poderia representar a história de muita gente, que deve ser valorizada e homenageada em nossa cidade. Vai ser especial grafitar porque são pessoas que eu conheço”, explicou.

A ação vai reunir três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite, e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.

O Colab está disponível para ser baixado gratuitamente nos sistemas IOS e Android.