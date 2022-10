Motociclista morre em acidente na RJ-104, em Tribobó, São Gonçalo

Cadáver foi levado para o IML de Tribobó; trânsito no trecho ficou congestionado pela manhã - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem morreu após uma colisão na RJ-104, Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Tribobó em São Gonçalo. A batida entre uma motocicleta e um carro aconteceu na manhã deste sábado (15/10).

O motociclista foi arremessado a uma distância de 15 metros após se chocar com o veículo, que perdeu o controle e acabou colidindo com a grade da sede do Instituto Médico Legal (IML) em Tribobó.

Agentes militares da BPRv foram acionados ao local e preservaram o trecho onde o corpo estava, na faixa que segue em sentido Niterói. Com isso, o trânsito na região acabou ficando bastante congestionado até a chegada da Polícia Civil para perícia.

O cadáver foi levado para o IML do bairro. O motorista do carro foi levado para a 72ª DP (Mutuá). De acordo com o relato de testemunhas, o veículo ficou totalmente destruída após a colisão.