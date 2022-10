Briga no trânsito termina com atropelamento de um PM em Macapá; vídeo

Nesta terça-feira (11), uma briga no trânsito terminou em um atropelamento de um sargento da Polícia Militar (PM), no centro de Macapá. O sargento estava armado com um facão e golpeou contra um veículo. Logo após a ação o condutor do carro jogou o carro três vezes contra o PM, que acabou sendo atropelado e tendo a perna quebrada.

Os vídeos que circulam na internet, de testemunhas do ocorrido, mostram o momento em que os dois homens envolvidos trocam agressões. O motorista do veículo foi preso e o sargento, que estava de folga, foi internado.

Segundo a Polícia Militar, os envolvidos na confusão possuem desavenças antigas, porém o motivo da briga no trânsito não foi revelado.