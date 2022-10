Carro pega fogo em Alcântara e 'dá nó' no trânsito

Quem voltava do trabalho no fim da tarde desta terça-feira (11), pré feriado, se deparou com um trânsito mais lento que o normal. Isso porque um carro pegou fogo em Alcântara, em frente ao viaduto, por volta das 16h45. O motorista foi pego de surpresa e se desesperou ao ver seu carro incendiado.

Uma passageira que estava dentro da linha de ônibus 07 passava pelo local no momento do ocorrido e logo se deparou com a interdição da rua pela Guarda Municipal e muitas pessoas gritando e assustadas com a fumaça.

“Eu estava dentro do ônibus quando comecei a ver a fumaça e pessoas dizendo que um carro estava pegando fogo. É triste ver uma pessoa pedir socorro e ninguém ajudar, não é possível que nenhuma loja tivesse um extintor [...]. O rapaz não sabia o que fazer, a pessoa trabalha pra comprar um carro e acontece isso”, afirma Vanessa dos Santos, moradora de Guaxindiba.

O Corpo de Bombeiros informou que esteve no local para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido.