Governo do Rio dá os últimos passos para início do MUVI São Gonçalo

O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado das Cidades, homologou no último dia 26 o processo de contratação do consórcio responsável pela elaboração do projeto executivo e execução das obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) São Gonçalo. Com isso, os trâmites formais para início dos trabalhos nos canteiros entram na reta final. Orçado em R$ 262,1 milhões, o MUVI é o maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos no município e faz parte do programa Pacto RJ.

O MUVI São Gonçalo foi elaborado para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas. O projeto prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, em um trecho de 13,58 quilômetros do município, passando por bairros como o Centro e Alcântara. Serão 31 estações ao longo do trajeto, beneficiando 120 mil passageiros por dia.

“O PactoRJ significa olhar para todos. É um pacto pelo crescimento econômico, pela geração de empregos, pelo enfrentamento à pobreza. Tenho orgulho de dizer que todo o estado está voltando a crescer. O MUVI é uma demanda antiga dos moradores de São Gonçalo. Estamos olhando para a mobilidade da cidade e para o conforto do trabalhador, que precisa se deslocar e não pode perder tanto tempo no trânsito”, destaca o governador Cláudio Castro.

A cidade ainda receberá uma série de intervenções urbanísticas. Serão criadas praças, áreas de convívio e adequação dos espaços públicos e calçadas, que garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores. A previsão de conclusão é de 1 ano após a ordem de início das obras.