Parque Tecnológico começa a ser construído em Niterói

A prefeitura de Niterói iniciou a construção do primeiro Parque Tecnológico da cidade nesta quinta-feira (6). O objetivo é fazer com que Niterói seja referência em Ciência, tecnologia e inovação. Para relizar o estudo de viabilidade, a Prefeitura fez parceria com o Sebrae-RJ e com a Fundação Certi, de Santa Catarina, que é uma organização independente de pesquisa e desenvolvimento de serviços especializados.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, compareceu ao Caminho Niemeyer e acompanhou a apresentação das ações previstas até a criação do Parque Tecnológico. O prefeito destacou que se trata de mais uma peça da engrenagem para Niterói ter um Ecossistema de Inovação e para avançar nas práticas de uma cidade inteligente.

“A gente já avançou várias etapas. Esta etapa estamos desenvolvendo com o parceiro ideal, que é o Sebrae. O Sebrae tem a experiência de fazer este trabalho em outras cidades. Agora a gente está com muito mais consistência. As ideias estão bem estruturadas. Então, daqui a um ano e meio, a gente vai ter uma boa estrutura para que a cidade se coloque entre as primeiras do país em Ciência, Tecnologia e Inovação”, afirmou Axel Grael.

O prefeito lembrou a colocação de Niterói no Ranking Connected Smart Cities 2022, divulgado esta semana em São Paulo. Niterói subiu mais uma posição e se tornou a oitava cidade mais inteligente do país. O município também foi destaque nos indicadores de Governança (2º lugar), Urbanismo (5º lugar) e Segurança (6º lugar).

“Esse é um ranking muito interessante porque faz uma avaliação ampla com um número muito grande indicadores. É muito positivo a gente estar bem posicionado. Éramos o nono colocado. Hoje estamos em oitavo lugar. Vamos seguir avançando para chegar entre as cinco ou entre as três cidades mais inteligentes do país até o final desta gestão”, ressaltou o prefeito.

Em relação ao planejamento para a elaboração de um estudo de viabilidade do Parque Tecnológico, a ação inicial será fazer um mapeamento completo e detalhado do Ecossistema de Inovação da cidade. Fazem parte deste ecossistema: empresas, universidades, organizações de governo e da sociedade civil e entidades ligadas ao setor de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, afirmou que Niterói tem uma série de projetos relacionados à Tecnologia e que esta é uma vocação da cidade. “Tudo isso vai servir de subsídio para esse estudo de viabilidade que o Sebrae vai fazer. O ambiente de Inovação já existe na cidade em empresas, universidades e organizações. Precisamos que todos conversem, se integrem e trabalhem juntos. Vamos confirmar a vocação de Niterói para a Inovação”, explicou Valéria Braga.